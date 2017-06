Torino, Sirigu dopo la firma: "Onorato di far parte di una società storica"

Fonte: torinofc.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le prime parole di Salvatore Sirigu dopo la firma col Torino: "Sono molto felice di far parte di questa Società. Ho scelto il Toro perchè mi ha voluto fortemente e perchè da anni porta avanti un progetto concreto in netta crescita esponenziale. Il club e il Presidente mi hanno fatto sentire importante e li ringrazio per questo. Sono onorato di far parte di una Società che ha una storia unica."