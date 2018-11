Torino, Sirigu: "Vogliamo rifarci della sconfitta col Parma"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Salvatore Sirigu torna a pensare al Torino dopo la buona prova con l'Italia. Il portiere ne ha parlato a Tuttosport: "È vero ma alla fine è andata bene e quello è ciò che deve garantire un portiere: la concentrazione in ogni momento. Sono fortunato a far parte di questo gruppo e mi godo questi momenti. Devo approfittare delle opportunità che ho. Servono voglia ed entusiasmo, per me tornare in Nazionale è motivo di grande orgoglio ed entusiasmo. Credo che in campo si veda quanto ci teniamo alla maglia azzurra, stiamo crescendo e lo dimostriamo, ci vorrà ancora un po’ di tempo ma abbiamo voglia di dare tutto".

Rivalsa.

"Non sarà assolutamente una passeggiata, ma vogliamo rifarci della sconfitta col Parma".

Sfida al Cagliari, lei che è originario di Nuoro.

"Ma per me è sempre bello perché mi riporta ai ricordi di bambino quando il Cagliari lo andavo a vedere giocare al Sant’Elia e sognavo... Poterci tornare, adesso, seppure da avversario, è davvero una gioia".

Il rinnovo di Iago Falque.

"Una bellissima notizia. Se il Toro trova un leader? Ma lui lo è già, leader".