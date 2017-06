Torino, sondaggio per Simeone. Costa 15 milioni, tre alternative per l'attacco

© foto di Federico Gaetano

Il Torino fa sul serio per Giovanni Simeone. Secondo quanto riferito da La Stampa, il club granata ha effettuato un sondaggio per il centravanti argentino del Genoa. Il club rossoblù lo valuta 15 milioni, c'è anche la concorrenza di Siviglia e Fiorentina; per i granata, invece, gli altri nomi portano a Duvan Zapata, Diego Falcinelli e Gianluca Lapadula.