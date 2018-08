Torino-SPAL, Viviani in granata con Bonifazi-Valdifiori a Ferrara

© foto di Federico Gaetano

Possibile affare sull'asse Torino-SPAL. Tuttosport ribadisce l'interesse dei ferraresi per Mirko Valdifiori (32), in uscita dai granata, mentre il club piemontese ha puntato Federico Viviani (26). Il ds del Toro Gianluca Petrachi, per avere l'ex Hellas, ha offerto inoltre il prestito del difensore Kevin Bonifazi (22), già protagonista con gli estensi nella stagione della promozione in Serie A. Le parti si rivedranno martedì, quando potrebbe arrivare l'accordo in grado di accontentare tutti.