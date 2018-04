Torino, spareggio per l’Europa a Bergamo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarebbe piaciuto ad Emiliano Mondonico questo incrocio del cuore, questo duello per l’Europa tra Atalanta e Torino, tra Gasperini e Mazzarri, tra il Papu Gomez e il Gallo Belotti. Gli ingredienti per una grande partita ci sono tutti: l’amato tecnico di due eterne rivali se la godrà dall’alto, mentre in campo a Bergamo nessuno potrà permettersi calcoli, spiega La Stampa. I nerazzurri padroni di casa hanno 5 punti di vantaggio sui granata, ma dopo le impreviste sconfitte di Milan e Fiorentina non solo possono allungare per il 7° posto (in attesa di Lazio-Samp), ma anche e soprattutto conquistare la sesta posizione scavalcando i rossoneri. Il Toro, invece, ha un solo risultato a disposizione nell’occasione più unica che rara per riaprire tutti i giochi.