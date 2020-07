Torino, stagione finita per De Silvestri: lussazione acromion claveare di secondo grado

È finita ieri, contro l'Hellas Verona, la stagione di Lorenzo De Silvestri: come si legge sul sito del club di via Arcivescovado, gli esami "hanno evidenziato una lussazione acromion claveare di secondo grado". Per l'esterno granata saranno necessarie due settimane di stop con tutore, dunque non si vedrà più in questo campionato. E potrebbe anche essere stata l'ultima presenza con la maglia del Torino: il suo contratto scadrà il prossimo 31 agosto, per il momento non si registrano passi avanti per un eventuale rinnovo.