Torino, stallo sul rinnovo del contratto del centrocampista Acquah

Afriyie Acquah e il Torino non si avvicinano più di tanto. Secondo quanto riferito da Tuttosport, la trattativa per il rinnovo del centrocampista ghanese vive una fase di stallo. Contratto in scadenza nel 2019, offerta che dovrebbe alzare l'ingaggio, ma per ora non oltre il milione.