Torino, su Baselli c'è la Roma. Anche Milan, Inter e Lazio interessate

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tutti in fila per Daniele Baselli, centrocampista del Torino classe 1992. Il giocatore piace alla Roma, che potrebbe sfruttare alcune contropartite (Juan Jesus, Defrel e Bruno Peres) per raggiungere i 25 milioni richiesti da Cairo. Sulle tracce dell'ex Atalanta, secondo Tuttosport, ci sono anche Milan, Inter e Lazio, che oggi dovrebbe incontrare la dirigenza granata.