Torino, su N'Koulou ritorno di fiamma del Monaco. E c'è il PSG

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Se il Torino sogna il ritorno di Glik, di contro il Monaco vorrebbe riprendersi Nicolas N'Koulou. Lo riporta Tuttosport. Il difensore francese, classe 1990, ha giocato dal 2007 al 2011 nel Principato e in questa sua prima stagione in Serie A ha dimostrato grande affidabilità, al punto da stuzzicare l'interesse non solo della sua ex squadra ma anche del Paris Saint-Germain. Il Torino da par suo ha deciso già di esercitare il diritto di riscatto dal Lione e non intende privarsi del giocatore.