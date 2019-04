Torino su Pereyra, dt Watford: "Meriterebbe club come Chelsea"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso le frequenze di Radio Kiss Kiss, il direttore tecnico del Watford Filippo Giraldi ha parlato dell'interesse del Torino nei riguardi di Roberto Pereyra (28). "Lo dico con sincerità, non mi piace commentare le voci di mercato. Nel calcio nulla è impossibile però la vedo una situazione altamente improbabile, per noi è un calciatore molto importante. Credo possa andare in una grande squadra, lo dico con tutto il rispetto per il Torino. Lo vedo un calciatore con potenzialità da Chelsea. Lui giocava alla Juventus ma gli mancava la continuità. Con noi ha ottimi numeri, lo vedo da grande squadra. Faremo di tutto per trattenerlo, altrimenti andrà in una big", le parole del dirigente del club londinese.