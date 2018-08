Torino su Zaza: c'è il gradimento dell'ex Juve, Cairo prepara l'assalto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Torino non molla, vuole Simone Zaza senza cedere Andrea Belotti. Lo sostiene Tuttosport in edicola, col quotidiano che sottolinea il gradimento reciproco tra il club granata e l'attaccante del Valencia. Walter Mazzarri sogna un fronte offensivo composto dall'ex Juventus e dal Gallo, seguito dal Napoli in questi ultimi giorni di mercato. Dopo aver sfoltito il reparto avanzato - scrive il giornale - il club di Urbano Cairo tenterà l'assalto decisivo per arrivare all'ex Sassuolo.