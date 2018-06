Torino, tentativo per Juan Jesus: valutazione da 15 milioni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Torino ha provato a buttare l’amo per Juan Jesus, difensore di proprietà del Torino. Mazzarri lo ha allenato all’Inter e crede possa essere un buon acquisto - come spiega Tuttosport - ma la valutazione non è bassa, intorno ai 15 milioni di euro, più uno stipendio di livello.