Torino, Valdifiori candidato al taglio della rosa in estate

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mirko Valdifiori è tra i candidati al taglio della rosa del Torino in vista del cambio di modulo. Il 4-2-3-1 che Mihajlovic ha in mente per il prossimo campionato, male si sposa con le caratteristiche dell'ex centrocampista del Napoli che dunque potrebbe lasciare il club a fine stagione. Lui al momento non ci pensa, ma è chiaro che in questa situazione, difficilmente Petrachi e lo stesso giocatore saranno spinti ad andare avanti insieme. A riportarlo è Tuttosport.