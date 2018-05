Torino, Verissimo per rinforzare la difesa. Anche Romulo nel mirino

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come riporta Tuttosport, il Torino è già molto attivo sul mercato ed è pronto a rinforzare la rosa per inseguire l'obiettivo della qualificazione in Europa, sfuggito nell'ultima stagione. Il primo obiettivo è il giovane difensore del Santos Lucas Verissimo. Classe 1995, è un centrale difensivo valutato circa 9 milioni dal club brasiliano. A centrocampo, invece, si continua a seguire Manuel Locatelli, per il quale il Milan ha chiesto Simone Edera. E c'è stato un sondaggio per Romulo.