Torino, Verissimo resta un obiettivo. Anche Gleison nel mirino

Caccia ai rinforzi in casa Torino, con l'edizione odierna del quotidiano La Stampa che scrive come il club granata insegua ancora Lucas Verissimo, calciatore in arrivo anche se alle condizioni del Santos, ma non dimentica Gleison Bremer dell’Atletico Mineiro. Poi dovrà trovare l’alternativa di Bruno Peres, che si è accasato al San Paolo dopo aver dato la parola ai granata.