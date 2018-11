Torino, verso Marassi dubbio a sinistra: ballottaggio Aina-Berenguer

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il grande dubbio resta ancora a sinistra: Aina o Berenguer? Il gol contro la Fiorentina ha caricato a molla l'ex Chelsea, anche se lo spagnolo intende giocarsi le sue chance e sfruttare, soprattutto, le caratteristiche offensive che potrebbero favorirlo. Dunque, l'unica staffetta verso la Samp sembra essere proprio sulla corsia mancina: Mazzarri, che parlerà oggi alle 14.45 in conferenza stampa dall'Olimpico Grande Torino, scioglierà però i dubbi di formazione solo domani, come è ormai consuetudine, a ridosso del fischio d'inizio.

VERSO MARASSI - Il tecnico di San Vincenzo dovrebbe confermare l'undici visto contro i viola. Davanti a Sirigu, quindi, contro la Sampdoria domani alle 15 partirà quasi certamente il trio difensivo composto da Izzo, N'Koulou e Djidji. In mediana agirà Rincon al centro, avvolto da Meité e Baselli. Sulla destra De Silvestri, in avanti ancora fiducia a Falque e Belotti, con il Gallo che cerca continuità e gol (finora solo due in campionato), per tornare a essere il bomber delle scorse stagioni e il punto di riferimento di una squadra che lo aspetta disperatamente.