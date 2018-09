Torino, Zaza: "Io e Belotti insieme? Con Rodrigo 14 gol, falso problema"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Italia senza gol, specie dagli attaccanti. Ne ha parlato a La Stampa Simone Zaza, centravanti azzurro e del Torino: "In questo momento segniamo poco, è vero. Ma è solo un momento: non penso si possano mettere in discussione le qualità di attaccanti come Belotti o Immobile o degli altri centravanti azzurri.

I gol li sappiamo fare. Vuol dire che dovremo lavorare ancora di più per cercare nuove soluzioni".

Belotti e Zaza insieme nel Torino?

"Ho giocato con Rodrigo a Valencia ed ho fatto 14 reti. A Sassuolo, qualche anno fa, andò benissimo con un partner d’attacco: mi sembra un falso problema. E, in Nazionale, ho giocato in coppia con Immobile".