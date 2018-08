Torino, Zaza sta firmando in questi minuti: contratto di cinque anni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Simone Zaza sta firmando in questi minuti con il Torino. Bruciata definitivamente la concorrenza della Sampdoria che aveva già l'accordo con il Valencia. I granata, per la punta, pagheranno 2 milioni per il prestito e 12 per l'obbligo di riscatto, mentre il giocatore si legherà al Toro per i prossimi 5 anni. A riportarlo è Sky Sport.