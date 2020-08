Torna la Champions! Barça, scoglio Napoli: Busquets e Vidal sono un bel problema

Il Barcellona parte da una evidente situazione di vantaggio, visto il pareggio con gol (1-1) dell'andata al San Paolo. I blaugrana però conoscono bene le difficoltà della sfida contro il Napoli, sabato sera al Camp Nou. Messi e compagni al solito sono circondati da una particolare attenzione mediatica, data da voci di mercato, finale di Liga e solite polemiche legate alla gestione dirigenziale e presidenziale delle ultime settimane.

Come arriva alla Champions - Limitiamoci a dire che il Barcellona ha vissuto momenti migliori, nella sua storia recente. La ripresa del campionato del post lockdown ha messo in mostra evidenti limiti fisici e di alchimia con lo staff tecnico e l'aver perso il campionato ai danni del Real Madrid, quando tutto sembrava pronto per la festa blaugrana, ha lasciato strascichi ancora poco valutabili. La Champions ovviamente è altra cosa e campioni come Messi, Suarez e Piqué si nutrono di serate come quella in questione.

Non gioca da 20 giorni (al momento della gara), ultima partita Alaves-Barcellona 0-5

Assenze, dubbi e cessioni - Il Barcellona avrà a disposizione tutte le sue stelle più lucenti. Ma ci saranno due assenze per squalifica che rischiano di avere un peso specifico enorme nell'economia del match: al Camp Nou, domani sera, mancheranno per squalifica sia Sergio Busquets che Arturo Vidal. In pratica gli unici due giocatori di lavoro sporco, coloro che all'interno di tanti fiorettisti sanno usare anche la sciabola. Una buona notizia per il Napoli, almeno in linea teorica, anche se in campo inevitabilmente ci saranno più palleggiatori. Out per infortunio anche Dembele e Umtiti, mentre Lenglet e Griezmann sembrano entrambi sulla via del recupero. Out per i noti motivi legati al trasferimento alla Juventus, il brasiliano Arthur.

La possibile formazione - (4-3-1-2): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, Rakitic, De Jong; Messi; Suarez, Griezmann