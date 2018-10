Toro, a caccia del tris: Soriano e Falque in vantaggio verso il Dall'Ara

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Toro lontano da Torino cerca suo primo record targato Mazzarri: non prendere gol in trasferta per tre gare consecutive. Cosa riuscita contro Atalanta e Chievo. E con il Bologna, l'obiettivo è ovviamente quello di scrivere lo stesso finale visto a Verona, che andrebbe a sancire la terza vittoria consecutiva dei granata in campionato. Verso la sfida del Dall'Ara (domani alle 15), il primo dubbio del tecnico di San Vincenzo riguarda il modulo, dalla cintola in su. Con il 3-4-1-2, Belotti sarebbe supportato da due giocatori. Nel 3-5-2, invece, giocoforza il sistema di gioco garantirebbe più copertura. Il ballottaggio è dunque tra Soriano e Rincon, tornato in gruppo giovedì dopo le gare con il suo Venezuela. Meité e Baselli sono certi di un posto in mediana. Sulla destra agirà De Silvestri mentre sulla sinistra Aina, rientrato dagli impegni con la Nigeria, si gioca una maglia con Berenguer. In avanti dovrebbe partire Falque, con Zaza che ha ripreso ad allenarsi in gruppo giovedì ed è lontano dalla migliore condizione. Lo spagnolo supporterà capitan Belotti, sempre presente da inizio stagione. In attesa delle parole di Mazzarri, che parlerà oggi alle 13.45. Tuttomercatoweb seguirà live l'incontro stampa, in scena dalla sala conferenze dell'Olimpico Grande Torino.