© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

È sempre più faccia a faccia tra Torino e Sampdoria per delineare il futuro di Simone Verdi. L’attaccante del Napoli vanta infatti diversi estimatori che vorrebbero mettere in discussione la sua permanenza al San Paolo, ma proprio granata e blucerchiati sembrano le opzioni maggiormente indiziate per andare in profondità nella questione. In settimana sono previsti nuovi contatti, allineati a proposte di ingaggio di valore per un attaccante che dopo una stagione in chiaro scuro vuole tornare a brillare da protagonista assoluto.