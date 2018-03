Toro, caso Milinkovic-Savic. Prossimo anno vuole giocare, no al prestito

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riporta il quotidiano Tuttosport, il Torino nelle prossime settimane dovrà risolvere il caso Vanja Milinković-Savić. Il portiere serbo vuole continuare a vestire la casacca granata nella prossima stagione e non accetterà un prestito. Ha già fatto sapere alla società che nel prossimo campionato vorrà giocarsi il posto con Salvatore Sirigu (che ha un contratto fino a giugno 2019) e non accetterà di restare all'ombra dell'attuale numero uno come avvenuto quest'anno.