Toro, l'ex Ljajic avvicina la Serbia: Lukic in campo 20' contro Montenegro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Riserva nel Torino, spesso titolare nella sua Serbia. Ma non ieri: perché Sasa Lukic, contro i pronostici della vigilia che lo volevano in campo dall'inizio, rimedia solo 20 minuti con il Montenegro. Nella sfida vinta 2-1 dalle Aquile Bianche, grazie alle rete dell'ex granata Ljajic e al raddoppio di Mitrovic. L'ingresso del centrocampista granata sul terreno di gioco del Marakana di Belgrado avviene qualche istante dopo il gol del Montenegro. E quindi in un momento delicato per la squadra di Krstajic, che riesce a contenere l'avversario anche grazie al lavoro del numero 7 del Torino, utilissimo più in fase di contenimento che di spinta visto l'atteggiamento tattico molto difensivo della Serbia. Squadra in grado di mantenere il vantaggio, vincere la partita e ipotecare la promozione in Lega B della Nations League. Obiettivo da centrare nella gara di martedì prossimo contro la Lituania, per cui Lukic si candida ancora per una maglia dal primo minuto.