Toro, Mazzarri a Bologna punta su Belotti: "E' carico, gli ho parlato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A caccia del tris, cercando di mantenere la porta inviolata per la terza trasferta consecutiva: la missione di Mazzarri e del suo Toro va in scena oggi pomeriggio alle 15 sul campo del Bologna. Dove il tecnico di San Vincenzo ha cominciato la sua avventura su una panchina, più di vent'anni fa. "Lì ho mosso i primi passi in tutti i sensi. Ho fatto l'osservatore e il preparatore dei portieri. Allenai poi la Primavera, che fu una squadra rivelazione. Da lì è partito il mio percorso, vent'anni di carriera tra serie A e Premier" ricorda il tecnico granata, presentando la sfida contro i rossoblù. Perché la classifica del Torino si è messa in moto contro Chievo e Frosinone. E la marcia ora prosegue al Dall'Ara: "Loro – racconta l'allenatore – quando giocano davanti al pubblico amico diventano una formazione di tutto rispetto. Altrimenti non batti la Roma e non fai tre punti contro l'Udinese, squadra che sta facendo molto bene". La ricetta anti-Bologna? Semplice, a parole: "A noi toccherà essere bravi a dare intensità alla manovra d’attacco e a gestire la partita per la sua intera durata".

TUTTO SU BELOTTI – Mazzarri potrà contare su Iago Falque, assente dall'inizio dal 16 settembre, questa volta presente dal primo minuto. Lo spagnolo giocherà a supporto di Belotti. "E' sereno – dice il tecnico parlando del Gallo – e molto carico: parlo tanto con i miei ragazzi, con Andrea in questi dieci giorni ho speso qualche parolina in più. L'esclusione in Nazionale? Gli ho dato dei consigli su come ci si comporta in questi casi: si dimostra sul campo di fare bene con la propria squadra, di conseguenza avrà le attenzioni del ct". In mezzo al campo, nel ruolo di mezzala, potrebbe trovare spazio Soriano: "E' arrivato per ultimo, deve ancora trovare la forma migliore. Per lui sarebbe più facile farlo giocando ogni sfida, ma – precisa il tecnico del Toro – nella sua posizione la concorrenza è molta. Dove lo vedo? Trequartista nel 3-4-2-1 o nel 3-4-1-2. Sono i ruoli in cui può esprimersi meglio. Quando avrà un'opportunità la dovrà cogliere".