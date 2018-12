Toro meglio della Juve. E Mazzarri può non lamentarsi dell'arbitro

© foto di www.imagephotoagency.it

"Abbiamo avuto l'impressione che ci fossero due rigori". Walter Mazzarri dichiara di non voler parlare dell'arbitraggio di Torino-Juve, ma il tema lo tocca eccome. Non del tutto a torto: il contatto Matuidi-Belotti è francamente difficile da inquadrare come rigore negato, ma quello tra Alex Sandro e Zaza avrebbe potuto portare al tiro dal dischetto. Nulla di eccezionale: per essere chiari, il rigore concesso alla Juve è solare e indiscutibile, questo avrebbe comunque fatto discutere anche se fosse stato decretato. Zona grigia, si usa dire. Dal punto di vista di Mazzarri, però, parlare dei rigori rischia di essere un errore, nel valutare il derby della Mole appena perso.

Il Torino ha giocato meglio della Juve: è un dato di fatto ed è quello da cui Mazzarri può e deve ripartire. I granata hanno fatto meglio, per quanto reso possibile da un terreno non proprio ottimale: hanno corso di più, si sono difesi meglio, hanno messo più intensità. Può non bastare, perché contro la Juve può non bastare dare il 100%, ma è comunque una buona notizia. Belotti-Zaza ha funzionato: la coppia d'attacco ha dimostrato di poter essere una soluzione, anche in una serata così difficile. Impensabile che Mazzarri faccia a meno di Iago Falque in futuro, ma la soluzione può essere trovare il modo di far giocare insieme i tre moschettieri granata. In tandem con Zaza, Belotti ha ritrovato pericolosità ed è stato più libero da marcature. Lo stesso ex di serata ha compromesso il derby con un errore veniale, ma per il resto ha giocato una buona gara e ha confermato di poter dividere la scena con un centravanti. È successo l'anno scorso a Valencia, d'altra parte. Le buone notizie, per il Torino, ci sono. Anche dopo un derby perso. Anche senza lamentarsi dei rigori non concessi.