Toro, per Koundé il Bordeaux chiede 12 milioni. Paulo Sousa è l'ostacolo

Fonte: Tuttosport

Nelle scorse ore si è fatto il nome di Jules Koundé, difensore di 20 anni del Bordeaux, come possibile obiettivo di mercato, tra le altre, anche del Torino in Serie A. Ma secondo gli ultimi aggiornamenti che arrivano da Oltralpe, il nuovo tecnico dei francesi, Paulo Sousa, crede fortemente in Kounde e si opporrà alla sua partenza, per rendere concreta la quale i girondini chiedono comunque una cifra alta: 12 milioni di euro.