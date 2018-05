Toro, Petrachi: "Mancato il gruppo. Belotti resta se gli va, Burdisso via"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prima della sfida contro il Genoa, il direttore sportivo del Torino Gianluca Petrachi ha parlato ai microfoni di Premium Sport: "

Cambio dell'ultim'ora, Ansaldi al posto di Barreca: cosa è successo?

"Ha avuto un problema intestinale all'ultimo momento, abbiamo preferito lasciarlo fuori".

C'è un po' di rammarico sulla stagione?

"Un po' di delusione c'è perché il mercato estivo era stato decantato a inizio stagione, vedevamo il Torino come una favorita per l'Europa League, però poi è importante che ci sia coesione di gruppo e valori importanti, è mancato qualcosa in alcuni momenti, non siamo stati all'altezza e quando si sostituisce un allenatore qualche problema c'è, ora dobbiamo ripartire nel migliore dei modi, facendo meno errori sul mercato, costruendo una buona squadra".

Belotti resta?

"Questo è un discorso che vale per lui e chiunque, chi rimane deve rimanere con voglia ed entusiamo, lui è anche il capitano, deve dare l'esempio. Bisogna tornare indietro, deve arrivare gente da Toro, che dimostri di voler questa maglia, con voglia e ambizione. Resterà se ha voglia di restare, siamo convinti che ne abbia e vale per tutti".

Su Burdisso?

"Difficile che resti, vogliamo dare più spazio a giocatori sul quale crediamo molto, cercheremo un altro centrale su indicazione di Mazzarri".

I convocati granata da Mancini in nazionale?

"Sono contento per Baselli, credo che se lo meritasse, è un giocatore che è cresciuto tanto, anche un po' sottovalutato, anche per lui credo che la linfa della nazionale gli possa dare autostima, su Sirugu è giusto premio per l'ottima stagione. Belotti? Credo che la nazionale debba ripartire da lui, è un giocatore completamente recuperato e può fare il bene della nazionale".

Voglia e determinazione sono venute meno solo per Belotti?

"No, io parlo del gruppo. Quando tutti pensiamo ad essere titolari a volte si pensa all'io e non al noi e al Torino bisogna pensare al noi. Lui è il capitano e da capitano deve trasmettere e voglia ed entusiasmo a tutti, non tiene la fascia tanto per tenerla, bisogna capire quando si sta fuori, quando non si deve giocare perché qualcuno sta meglio, la coesione di gruppo è anche questo".

Perché parla di coesione?

"La coesione del gruppo si basa su determinati valori, un professionista che sa di essere un grande club e sa che può sedersi in panchina, in alcuni momenti è venuta meno. Facevamo due tre gare di livello, poi un po' meno. Forse qualcuno aveva un po' di mal di pancia, tutti devono avere la stessa motivazione e fare il massimo".

Si possono rifiutare 100 mln per Belotti?

"Superficiale parlare di mercato e di 100 milioni. Belotti è importante poi il mercato si conosce, se arriverà qualche proposta importante e il ragazzo vorrà andare dobbiamo fare delle valutazioni, se vorrà rimanere saremo più felici di lui".