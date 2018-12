Toro, quanto fa male. Mazzarri: “Rigore su Zaza clamoroso”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Fa tanto male non aver vinto". Ancora una volta Walter Mazzarrii è costretto a leccarsi le ferite. Dopo la sconfitta nel derby della Mole, arriva un pareggio per 1-1 che lascia l’amaro in bocca contro il Sassuolo al Mapei Stadium. "Si poteva gestire meglio il vantaggio. Non sono contento di come siamo entrati in campo, bastava fare due o tre scambi a muro, come è successo in occasione del gol". Dopo l’autocritica, il tecnico granata punta ancora il dito sull'arbitro: "Innanzitutto voglio precisare che non ci lamentiamo, ma guardiamo i fatti. Su Zaza c'era un rigore, non capiamo perché l'arbitro non sia andato a rivederlo al Var. Il rigore era clamoroso: Zaza aveva stoppato la palla e il difensore è andato dritto sulla gamba. Il fallo era clamoroso". Ad acuire i rimpianti granata, è arrivata anche la doccia fredda targata Var del gol annullato a Iago Falque all'ultimo respiro, anche se in questo caso Mazzarri ha preferito un salomonico no comment.

TORO SEDUTO – Un pareggio che allontana una volta di più il treno per l’Europa: "Ci dispiace aver pareggiato - ammette l'allenatore - abbiamo tutti l’amaro in bocca. Altri due punti buttati via. Potevamo giocare meglio. Rispetto al derby mi aspettavo una squadra più brillante. E mi dispiace. Ho visto qualche ragazzo sottotono rispetto all'ultima domenica, potevamo gestire meglio il vantaggio". Non sarà un buon Natale, ma Santo Stefano offrirà ai granata l’opportunità di rivalsa contro l’Empoli all'Olimpico Grande Torino. Dove il Toro, quasi sempre, si ricorda di essere grande.