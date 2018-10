Toro, scatenato e poi seduto: vittoria sul Frosinone, ma che fatica

Un Toro prima scatenato e poi seduto, si rialza e raddrizza una partita che il Frosinone rischia di ribaltare nel secondo tempo, non appena raggiunto il doppio vantaggio granata a inizio ripresa. Tre punti, seconda vittoria consecutiva e momentaneo sesto posto in classifica, per la squadra di Mazzarri. Ma il tutto raggiunto con grande, grandissima fatica. I gol di Rincon, Baselli e Berenguer mostrano limiti e virtù di una squadra brava a riportare lo score dalla parte del Toro solo dopo la scossa delle due reti subite per mano del collettivo di Longo, che ha il merito di restare in partita e di passare dal 2-0 a 2-2 in appena sei minuti. Perché, affondato il secondo colpo, il Torino smette di giocare e lascia ai ciociari lo spazio per accorciare le distanze, pareggiare e sfiorare il vantaggio. Una squadra double face, quella granata, che rischia grosso ma alla fine stringe i denti, reagisce e porta a casa l'intera posta in gioco.

"CONTAVA VINCERE" - "Quando si è in campo è difficile rilassarsi - dice Emiliano Moretti alla sua 350esima in serie A, nel post partita ai microfoni di RMC Sport -. Il primo gol di Goldaniga è stato abbastanza casuale, ma ha cambiato l'inerzia della partita. L'aspetto positivo è che comunque la squadra, dopo il pareggio di Ciano, ha ripreso in mano la situazione segnando il terzo gol. E poteva arrivare anche il quarto. L'altro aspetto positivo - precisa il difensore - è che ci sono molte cose su cui lavorare dove possiamo migliorare. Volevamo vincere la partita, portare a casa i tre punti e continuare la striscia positiva dopo la vittoria contro il Chievo".