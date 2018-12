Toro, stop al Diavolo a San Siro. Espulso Mazzarri: "Ma nel derby ci sarò"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Zero a zero a San Siro: meglio i granata nel primo tempo, più bravi i rossoneri nella ripresa. Ma tre punti non li prende né il Toro né il Milan. Gara equilibrata e pareggio fondamentalmente giusto, quello maturato ieri sera a Milano, che di fatto consolida le rispettive posizioni in classifica: la squadra di Gattuso resta quarta, quella di Mazzarri (allontanato nel finale da Orsato, ma non sanzionato verso il derby di sabato) consolida il suo sesto posto, in piena corsa per un posto in Europa League. Belotti e compagni stringono i denti nel finale e mantengono la loro imbattibilità lontano dal Grande Torino. Niente male per i granata, nonostante resti il rammarico di non aver fatto di più, quando probabilmente si poteva fare.

PUNTI BUTTATI - "E' un peccato, oggi l'avevamo preparata bene - le parole di Mazzarri nel post partita, in conferenza stampa -. Se avessimo fatto uno o due gol nel primo tempo l'avremmo portata a casa. Ma sono felice per un punto contro questo Milan, che recuperava Higuain. Buttiamo via troppi punti quest'anno, giocando così sarebbe bello raccogliere più punti. Juve? Sembrano invincibili, vedremo. Ma ci sarò, ho parlato con Orsato, non arriverà la squalifica".