Toro, torna Milinkovic-Savic. Dubbio N'Koulou verso il Crotone

© foto di Federico De Luca

Dopo la brillante prestazione a Cagliari, che ha riportato i granata al successo dopo quattro sconfitte consecutive, il Toro di Mazzarri ha ripreso ad allenarsi in vista della sfida casalinga di mercoledì contro il Crotone. Verso il recupero della 27esima giornata, al Filadelfia ieri si è rivisto Milinkovic-Savic, assente nella trasferta sarda di sabato a causa di un attacco febbrile. Il resto della squadra, impegnata con il Cagliari, ha svolto una sessione di scarico e lavoro tecnico. Nessuna novità per quanto riguarda N'Koulou, uscito nell'intervallo alla Sardegna Arena per un problema alla caviglia, lasciando il posto all'esordio di Bonifazi. La presenza del camerunese resta quindi in forte dubbio per la gara contro i calabresi. Oggi, il Torino tornerà ad allenarsi nel pomeriggio, impegnato in una seduta tecnico-tattica a porte chiuse.