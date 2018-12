Toro, verso il derby da record: Iago Falque in dubbio, è pronto l'ex Zaza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Zaza c'è, si scalda ed è pronto a partire dal primo minuto. La notizia che complica i piani di Mazzarri è quella relativa a Iago Falque: affaticamento al flessore della coscia destra, un problema che verrà rivalutato questa mattina nell'ultimo allenamento verso il derby di stasera. "Proverà a sprintare, perché per giocare certe partite dovrà essere al top" ha detto ieri il tecnico in conferenza. Senza lo spagnolo, la prima alternativa va proprio verso l'ex bianconero nel 3-5-2 accanto a Belotti: il tecnico deciderà definitivamente oggi, in extremis insomma.

DUBBIO SULLE FASCE - In mediana partiranno Rincon, Meite e Baselli, davanti al terzetto difensivo N'Koulou, Izzo e Djidji. Sugli esterni, invece, qualche dubbio: De Silvestri e Ansaldi sono i favoriti per il posto dal 1', nonostante Ola Aina abbia le carte in regola per guadagnare spazio sulla sinistra a ridosso del fischio d'inizio.

DERBY DA RECORD - Stasera lo stadio granata farà segnare il record assoluto di presenze della sua era olimpica, post Torino 2006. Verrà superato il primato precedente di 26.500 spettatori di Torino-Inter del 18 marzo 2017. Saranno circa 27mila, infatti, i presenti sugli spalti. "E io chiedo a tutto lo stadio di esserci accanto, non solo alla Maratona. Ci sarà sì bisogno di intelligenza, impeto ed entusiasmo. La Juve è una corazzata, sì, ma il Torino è orgoglio e passione".