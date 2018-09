Toro, verso l'Udinese: a sinistra Berenguer, ballottaggio Baselli-Rincon

Dal corrispondente a Torino

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Altra vigilia, nuove scelte ma pochi dubbi. Verso la trasferta in Friuli contro l'Udinese, in programma domani alle 15, mister Mazzarri non dovrebbe rivoluzionale l'undici visto dall'inizio con la Spal. I punti interrogativi granata riguardano la corsia sinistra, dove gli infortuni di Ansaldi e Ola Aina (rientrato solo ieri in gruppo) daranno spazio a uno tra Berenguer e Parigini, con lo spagnolo più avanti nelle gerarchie rispetto all'azzurro Under 21. L'altra staffetta potrebbe riguardare la difesa, con Moretti che resta in vantaggio sul brasiliano Bremer, nuovo acquisto che scalpita in panchina a caccia della sua prima da titolare. In mediana, il tecnico di San Vincenzo ha l'imbarazzo della scelta: Meité dovrebbe partire dall'inizio, Baselli e Rincon potrebbero giocarsi una maglia alle spalle di Soriano, in un ipotetico 3-4-1-2. E in attacco c'è sempre Zaza, che contro i ferraresi ha esordito nei minuti finali sfiorano il gol, e che con buona probabilità entrerà gara in corso al posto di uno tra Belotti e Iago Falque. Dubbi che verranno sciolti oggi dall'allenatore granata: appuntamento fissato per le 13.30 con la conferenza stampa che Tuttomercatoweb seguirà live dalla sala conferenze all'Olimpico Grande Torino.