Tottenham, Eriksen: "Dispiaciuti per la sconfitta"

A Sky Sport, dopo il match perso contro l'Inter, parla il centrocampista del Tottenham, Christian Eriksen: "Siamo molto dispiaciuti, dobbiamo essere attenti nel ritornare subito nella forma migliore. Non abbiamo approfittato del vantaggio, abbiamo perso nel recupero, peccato. Dovevamo far meglio. Abbiamo rispetto dell'Inter, ma abbiamo ancora un'altra gara per superare i nerazzurri".