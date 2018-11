Tottenham, Eriksen è il match winner: "L'Inter ha giocato per il pari"

Fonte: fcinternews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervenuto ai microfoni di BT Sport nell'immediato postpartita di Tottenham-Inter, il match-winner per gli Spurs, Chirstian Eriksen analizza la partita dei suoi. "C'è ancora una partita. Il nostro obiettivo stasera era vincere. Ora ci sarà la sfida in casa del Barcellona. Sarà dura, ma abbiamo voglia di divertirci. Stasera l'Inter è venuta qui giocando sulla difensiva, ben sapendo come un pareggio sarebbe stato un ottimo risultato. Contro le squadre italiane non si hanno molte possibilità. Fortunatamente io sono riuscito a segnare in una di queste, ed è bastato per vincere".