Tottenham, Eriksen può lasciare gli Spurs. Juventus alla finestra

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In casa Tottenham tiene banco il futuro di Christian Eriksen, trequartista danese classe '92. Il giocatore, scrive Il Times, non si sente ripagato dal club londinese dal punto di vista economico. Per questo motivo il centrocampista si starebbe guardando intorno, visto che il suo contratto scadrà nel 2020. Se dovesse arrivare ad uno scontro con gli Spurs potrebbe chiedere di essere ceduto, con la Juventus spettatrice interessata. In estate il Tottenham chiedeva 180 milioni, una cifra fuori mercato che potrebbe abbassarsi notevolmente qualora il giocatore chiedesse di essere ceduto.