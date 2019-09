© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Dybala passion non è finita in casa Tottenham: nonostante un attacco decisamente all'altezza, gli Spurs vorrebbero aggiungere una pedina di classe e prospettiva alla propria fase offensiva e il nome dell'argentino torna d'attualità, come rivela quest'oggi il Daily Mail. Stando al quotidiano inglese, il club inglese potrebbe tornare forte sul numero 10 della Juventus in ottica invernale, preparando una offerta in grado di convincere la Vecchia Signora a privarsi del giocatore.