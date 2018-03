Tottenham, Pochettino come Ferguson. Real e PSG permettendo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Oggi sulle colonne di TMW il punto sul futuro dei principali allenatori delle big d'Europa: dalle 11.30, ogni 30 minuti, l'analisi di uno dei protagonisti

IL TREND - Il Tottenham di Mauricio Pochettino sta vivendo una stagione agrodolce. In campionato è nel gruppo delle squadre normali raggruppate alle spalle di un Manchester City in versione schiacciasassi, mentre in Champions dopo la vittoria nel girone (con il Real Madrid) è arrivata l'eliminazione agli ottavi contro la Juventus. A conti fatti rischia di essere una stagione negativa dal punto di vista dei titoli, ma in ognuna delle competizioni citate gli Spurs non partivano certamente coi favori del pronostico.

LA SITUAZIONE ATTUALE - Dipendesse esclusivamente dai dirigenti del Tottenham, il tecnico argentino potrebbe ripercorrere le orme dei grandi e longevi manager della Premier (Ferguson e Wenger). Ma le sirene di mercato suonano con sempre maggiore insistenza per l'ex Southampton e la prossima estate potrebbe essere quella buona per l'ultimo salto di qualità. Pochettino ha pieni poteri al Tottenham e resterebbe pure volentieri, ma molto dipenderà da quelli che saranno i piani di Real Madrid e PSG, due dei club maggiormente interessati.

Contratto fino al 30 giugno 2021

Stipendio: 6,5 milioni di euro.

Permanenza: 50%