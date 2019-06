TottenhamLiverpool - Passa da oggi la corsa al Pallone d'Oro?

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Passa da oggi il Pallone d'Oro? Dalle giocate di Mohamed Salah, magari. Dalle parate di Alisson. O forse dalla Maginot di Virgil van Dijk? C'è pure chi pensa che possa coinvolgere Harry Kane o Christian Eriksen, Uragano e delizia del Tottenham. Per un'altra stagione diversa, perché Cristiano Ronaldo ha fagocitato l'Italia ma è stato respinto dall'Europa. Perché Lionel Messi ha divorato la Spagna ma è rimbalzato sulla Champions. E figuriamoci Luka Modric, che dal massimo alloro individuale ha vissuto un Mortirolo al contrario, in fondo alla sella, in discesa, in picchiata. Poteva essere l'anno del terzo sul podio, Neymar o Kylian Mbappé ma da terra promessa è diventata chimera, la rincorsa alla Coppa dalle grandi orecchie, quella del Paris Saint-Germain.

Le quote dicono Messi I bookmaker dicono Lionel Messi, la posta è stracciata e non vale la puntata. Sul podio, a inseguire, c'è però Salah, terzo al momento dietro Cristiano Ronaldo perché resta comunque Cristiano Ronaldo. Poi Eden Hazard, trionfatore dell'Europa League ma pure con le unghie in Champions in Inghilterra. Gli altri sembrano non essere pronti per il gran ballo, da Aubameyang a Griezmann. La lotta sembra sempre Messi contro Ronaldo, con la Pulce al sorpasso. Però dietro i Rossi d'Inghilterra inseguono, Salah su tutti. E chissà che stasera non cambi qualcosa.