Totti: "Daremo filo da torcere al Barça. In bocca al lupo alla Lazio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Francesco Totti, dirigente della Roma, commenta ai microfoni di Sky il sorteggio di Champions, con i giallorossi che se la dovranno vedere con il Barcellona ai quarti di finale: "Sono contento di questo sorteggio, per vincere la Champions devi affrontare tutte le squadre. Possiamo dare filo da torcere al Barcellona, i catalani non sono così convinti di passare il turno. Siamo fra le prime otto di Europa, abbiamo voglia di far vedere tutta la nostra forza. Affrontare questi giocatori di livello mondiale è uno stimolo, la testa ti dà quella forza che non ti aspetti mai. Sarà una gara delicata per entrambe. Voglio fare un grande in bocca al lupo alla Lazio, è una squadra italiana e spero che possa andare il più avanti possibile".