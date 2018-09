Totti: "Servono campioni per vincere. Provai a portare Ibra a Roma"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Anticipazione dell'intervista concessa da Francesco Totti al settimanale 'Il Venerdì' de La Repubblica. L'ex capitano, e attuale dirigente della Roma, è tornato sulla sua avventura da calciatore e ricorda i tanti tentativi fatti negli anni per portare nella Capitale giocatori di prima fascia: "Per vincere ho sempre detto che servono i campioni. Speravo che venissero Ronaldo, Ibrahimovic, i più forti del mondo. Non solo davanti, ma anche difensori o centrocampisti. Purtroppo avevamo un limite, le poche possibilità economiche per spendere per questi campioni. Io ho cercato veramente di portare gente impensabile a Roma".