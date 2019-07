Tra calendario e faccia a faccia: l'Inter apre la fase operativa su Lukaku

Fonte: Sportitalia

L'ironia della sorte e del calendario della International Champions Cup propone per la tarda mattinata di sabato (calcio d'inizio alle 13.30 su Sportitalia) lo scontro diretto tra l'Inter di Conte e il Manchester United di Romelu Lukaku. Certamente, fa effetto fare riferimento ai Red Devils con un'accezione di questo tipo, poichè il club britannico ed il suo centravanti poco avranno da spartire nel futuro prossimo e soprattutto anteriore. Nonostante le smentite piovute da Casa Inter rispetto alle indiscrezioni che raccontavano di una chiusura imminente per il bomber belga, sono sempre molto alte le probabilità che le tre componenti in ballo trovino l'accordo per una fumata bianca venendosi incontro entro la fine del mese, consentendo così al club inglese di procedere alla ricerca di un sostituto nel valzer delle trattative. Lo snodo fondamentale arriverà dall'Asia: perchè una richiesta esplicita alla proprietà dei nerazzurri permetterebbe di imprimere una nuova svolta all'affare, e soprattutto Ausilio e Marotta avrebbero materiale concreto con il quale poter lavorare ad un accordo con la controparte. Sino a questo momento, infatti, dal fronte nerazzurro non sono ancora giunte proposte ufficiali che abbiano ratificato una volontà che il direttore sportivo dell'Inter ha comunque espresso in maniera tangibile nel summit londinese della passata settimana. E quindi si passa alla fase operativa: con la speranza che il faccia a faccia di sabato si trasformi nel primo contatto di una strada che l'Inter e Lukaku vogliono fortemente percorrere insieme.