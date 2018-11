Tre big di Premier su Alex Sandro: per la Juve sarà rinnovo o addio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alex Sandro ha aperto a un futuro in Premier League, con Manchester United, Chelsea e Manchester City sullo sfondo. L'esterno ha un contratto con la Juventus fino al 2020, per questo - scrive Tuttosport - l'ex Porto dovrà estendere il contratto entro la fine della stagione oppure sarà ceduto. Per i bianconeri, senza intesa sul nuovo contratto, sarà l'ultima occasione di monetizzare la cessione del brasiliano. La dirigenza juventina, intanto, conta di ricevere 60 milioni di euro dall'eventuale cessione del calciatore sudamericano.