Tre gare senza Lukaku, stavolta è panchina: Conte con Lautaro-Sanchez, come con la SPAL

Un'altra volta senza Romelu Lukaku per l'Inter, stavolta però solo dall'inizio. L'ultima volta è stato contro la SPAL, con la punta belga che è rimasta ad allenarsi a Milano. Per adesso ha saltato tre partite con Antonio Conte. Una in Champions League, in occasione della sconfitta contro il Barcellona di ottobre al Camp Nou. Poi l'ultima contro il Torino di campionato, vinta 3-1 in rimonta, mentre è sempre stato presente nelle gare precedenti e sempre da titolare eccezion fatta per queste tre sfide. Oggi, invece, è in panchina contro la Roma: Conte ha scelto Lautaro e Sanchez.