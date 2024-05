Roma, rifinitura in corso: Lukaku, Pellegrini e Smalling regolarmente in gruppo

Roma in campo per l'allenamento di rifinitura in vista della sfida di domani contro il Bayer Leverkusen, andata delle semifinali di Europa League. E dal campo di Trigoria, racconta VoceGiallorossa, arrivano notizie incoraggianti per il tecnico giallorosso Daniele De Rossi.

Romelu Lukaku, Chris Smalling e Lorenzo Pellegrini si stanno infatti allenando regolarmente col resto del gruppo e sono quindi da considerarsi recuperati per il big match di domani. Ricordiamo che Lukaku e Smalling erano rimasti fuori nelle ultime sfide per infortunio, mentre Pellegrini aveva svolto ieri lavoro personalizzato per seguire un programma specifico a solo scopo precauzionale.

Nelle scorse ore lo stesso Daniele De Rossi aveva così parlato della situazione dei giocatori in dubbio: "Lukaku ha pochissimo sulle gambe di allenamento, ma è stato fuori poco. Ci prendiamo un altro giorno per valutare. Sembra stia abbastanza bene, magari oggi spingiamo un po' di più e poi decideremo. Qualche dubbio ce l'ho ancora. Smalling ha fatto un allenamento intero in linea, spero e penso di recuperarli entrambi. Vedremo la gestione del minutaggio".