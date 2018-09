Tridente atomico. Quando Pjaca si scrollerà la polvere di dosso

© foto di Federico De Luca

Federico Chiesa per oltre un tempo ha fatto il bello e il cattivo tempo, che l'avversario fosse Jacopo Sala oppure Nicola Murru. Giovanni Simeone ha avuto il grande merito di sbloccare la partita, ha sbagliato qualche occasione di troppo, ma in generale sembra la stagione della grande consacrazione. E Marko Pjaca? Attesissimo per il suo esordio, ha alternato cose buone ad altre meno. Un paio di colpi di testa dove ha dimostrato discreto atletismo, una serie di finte che non ha portato al tiro in porta.

Va detto che probabilmente ha solo bisogno di riprendere confidenza con il campo, con la sua nuova squadra e con il pallone, dopo un periodo lunghissimo di inattività e un'esperienza non esaltante con lo Schalke 04. Sulla carta il tridente è davvero molto forte, ha molti gol potenziali e può dare la caccia ai primissimi posti della classifica. Sempre che Pjaca torni quello di un paio di anni fa.