Triennio Sarri: i punti fermi e pochi cambi, Allan sempre presente

© foto di Federico De Luca

Un undici titolare e pochi ricambi di valore, così il Napoli di Maurizio Sarri è arrivato a contendere lo Scudetto alla Juventus. Il tecnico ex Empoli ha sempre cambiato poco la sua formazione titolare, se non per esigenze tipo infortuni o squalifiche.

I due infortuni che hanno costretto a cambiare qualcosa sono stati quelli di Faouzi Ghoulam e Arek Milik: il primo ko dell'algerino, il 1° novembre contro il Manchester City, ha spinto l'allenatore a lanciare Mario Rui che ha offerto sempre il suo contributo alla causa azzurra. L'infortunio del polacco, invece, ha costretto Dries Mertens a fare gli straordinari in attacco, spingendo qualche volta anche Josè Callejon a recitare il ruolo di falso nueve. L'integralismo di Sarri è stato anche criticato da Aurelio De Laurentiis, che avrebbe optato per una maggiore rotazione della rosa per avere energie anche nel finale di campionato.

Tuttavia proprio le idee dell'allenatore hanno spinto questo Napoli ad andare anche oltre le proprie potenzialità perché, anche ruotando la rosa, difficilmente la formazione azzurra avrebbe raggiunto quota 88 punti in graduatoria a una giornata dal termine del campionato. Tanti punti fermi, dunque, per Sarri che s'è affidato quasi sempre allo stesso undici con Allan che - da titolare o a gara in corso - è sceso in campo in tutte le occasioni stagionali. Queste le presenze e il minutaggio che l'allenatore ha riservato alla sua rosa nel corso del 2017-18:

Pepe Reina, 46 presenze complessive, 4140' in campo

Luigi Sepe, 3 presenze complessive, 270' in campo

Rafael, zero presenze

Kalidou Koulibaly, 44 presenze complessive, 3876' in campo

Faouzi Ghoulam, 17 presenze complessive, 1468' in campo

Elseid Hysaj, 46 presenze complessive, 3997' in campo

Mario Rui, 29 presenze complessive, 2222' in campo

Nikola Maksimovic*, 4 presenze complessive, 275' in campo

Raul Albiol, 38 presenze complessive, 3372' in campo

Vlad Chiriches, 9 presenze complessive, 763' in campo

Lorenzo Tonelli, 6 presenze complessive, 530' in campo

Hrvoje Milic**, zero presenze

Christian Maggio, 20 presenze complessive, 1133' in campo

Jorginho, 38 presenze complessive, 3010' in campo

Marek Hamsik, 48 presenze complessive, 3147' in campo

Allan, 49 presenze complessive, 3400' in campo

Piotr Zielinski, 46 presenze complessive, 2341' in campo

Amadou Diawara, 27 presenze complessive, 1279' in campo

Marko Rog, 36 presenze complessive, 607' in campo

Zinédine Machach**, zero presenze

Lorenzo Insigne, 47 presenze complessive, 3790' in campo

Dries Mertens, 48 presenze complessive, 3784' in campo

José Callejón, 49 presenze complessive, 4073' in campo

Arkadiusz Milik, 16 presenze complessive, 476' in campo

Adam Ounas, 13 presenze complessive, 334' in campo

Emanuele Giaccherini*, 5 presenze complessive, 118' in campo

Leandrinho, zero presenze

*Ceduto a gennaio

**Arrivato a stagione in corso