Tudor: "In molti mi hanno detto 'pensaci'. Ma anche Zidane ha problemi"

Il tecnico dell'Udinese, Igor Tudor, ha parlato in conferenza stampa sul contratto firmato - fino al 30 giugno 2019 - e dei possibili scenari dopo questo ultimo sprint stagionale. "Era importante per me, venire solo per quattro partite non me la sentivo. Abbiamo parlato, ci siamo piaciuti e abbiamo deciso di fare questo progetto. Io ho apprezzato il club per la serietà. È una delle migliori in questo, ti lasciano lavorare... poi devi essere bravo per dimostrare il tuo valore. In tanti mi hanno chiamato, molti mi han detto pensaci, non è ideale. Pure chi allena il Real Madrid ha i suoi problemi. La prendo come sfida, credo in me e nella rosa. Noi rimarremo in Serie A e poi faremo un bel campionato".