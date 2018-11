Tutino: "Sto bene al Cosenza ma sogno di tornare al Napoli"

© foto di Andrea Rosito

A Radio Marte è intervenuto Gennaro Tutino, classe '96 del Napoli in prestito al Cosenza: "È un periodo molto positivo per me, però dobbiamo riuscire a fare qualcosa in più come squadra, perché la B non è un campionato facile, noi siamo una neopromossa, sicuramente stiamo peccando un po’ di inesperienza, ma stiamo dimostrando a livello di gioco e mentalità che ce la possiamo giocare con tutti. Il sogno è quello di stare nella rosa del Napoli, ma non sarà facile, perché gli azzurri sono una squadra che lotta tutti gli anni per vincere il campionato e primeggiare in tutte le competizioni, io devo dimostrare di essere all’altezza qui a Cosenza e di valere almeno la Serie B, poi ovvio che per il futuro il mio sogno, ripeto, è quello di tornare, e giocare con la maglia della squadra della mia città".