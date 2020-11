Tutte le gare della Roma fino a Natale. Domenica prossima il Napoli, chiusura col Cagliari

vedi letture

Sette partite in un mese, per tutti. Il calendario della Serie A metterà le 20 squadre di fronte a un vero e proprio tour de force: dal prossimo weekend alla breve sosta invernale ci sarà poco spazio per riposarsi, soprattutto per chi dovrà affrontare (e aggiungere) anche gli impegni europei. Tra il 24 e il 26 novembre, inoltre, molte formazioni saranno impegnate nel quarto turno di Coppa Italia.

IL CALENDARIO DELLA ROMA

Domenica 22/11, ore 15: Roma-Parma

Giovedì 26/11, ore 21: Cluj-Roma (Europa League)

Domenica 29/11, ore 20.45: Napoli-Roma

Giovedì 03/12, ore 21: Roma-Young Boys (Europa League)

Domenica 06/12, ore 18: Roma-Sassuolo

Giovedì 10/12, ore 18.55: CSKA Sofia-Roma (Europa League)

Domenica 13/12, ore 15: Bologna-Roma

Giovedì 17/12, ore 20.45: Roma-Torino

Domenica 20/12, ore 18: Atalanta-Roma

Mercoledì 23/12, ore 20.45: Roma-Cagliari